شكرا لقرائتكم خبر عن إيما روبرتس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة العالمية إيما روبرتس الأنظار في أحدث ظهور لها قبل أيام من ولادتها، حيث تألقت في فستان أنيق خلال توجهها لزيارة منزل أحد أصدقائها في لوس أنجلوس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهدت النجمة إيما روبرتس وهي ترتدي فستانا فضفاضا طويلا منقوشا باللون الأزرق، يتناسب مع حملها، يوم الثلاثاء، خلال تجولها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.



الفنانة إيما روبرتس

والتزمت النجمة إيما روبرتس بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من الفيروس التاجي.



إيما روبرتس

وكانت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 29 عامًا، في منتصف محادثة هاتفية، بينما كانت تسير في الشارع مرتدية قناع وجه أزرق، كما ارتدت نظارة شمسية متناسقة مع ملابسها.

وتنتظر إيما روبرتس حاليًا طفلها الأول مع صديقها جاريت هيدلوند، الذي بدأت مواعدته في مارس من عام 2019. وفي وقت سابق من هذا الشهر شوهدت إيما وهي تبحث عن منزل في المنطقة، استعدادًا لوصول طفلها الوشيك.



إيما روبرتس في صورة أخرى

وفي وقت سابق، أشار موقع الديلي ميل إلي زيادة وزن ايما روبرتس بصورة ملحوظة عن أي وقت مضى بسبب علامات الحمل، حيث حاولت التماشى معها بفستان أصفر وضعت عليه جاكت. ويأتى ذلك بعدما كشفت النجمة العالمية إيما روبرتس، فى وقت سابق عن رغبتها في أن تكون "أما" في سن صغير، مشيرة إلى أن عملها وسفرها المستمر بسبب حياتها المهنية منعها من تحقيق العديد من الأحلام الأسرية.