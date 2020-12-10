شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل هبة طوجي في القاهرة حرصًا على سلامة الجمهور من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي تأجيل حفلها الغنائي الضخم في القاهرة، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 18 ديسمبر، في التجمع الخامس، انطلاقًا من حرصهم على سلامة الجمهور من انتشار فيرووس كورونا.

واختار المنظمون أخذ زمام المبادرة بتأجيل الحفل قبل موعده بأسبوعين بدلاً من المخاطرة وإقامته في موعده نظرا لعلو الأصوات الجماهيرية خلال الأيام الماضية المعبرة عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وارتأوا أن تزيح تلك الهموم من جمهور هبة الذي عبر عن حبه لها وسعيه لحضور الحفل وملاقاتها بشكل مباشر خاصة باعتبار هذه الحفلة أول إطلالة جماهيرية للنجمة اللبنانية في العالم العربي منذ بداية أزمة الوباء العالمي، وذلك ما توضح بالإقبال الجماهيري الكبير على شراء تذاكر الحفل.

لتقرر الجهة المنظمة اتخاذ القرار الصعب بعدم إقامة الحفل في موعده وتأجيله لموعد أنسب وأجواء أفضل ووقت تكون فيه فيروس كورونا قلت في الانتشار، وذلك نظراً لتزايد القلق في الفترة الأخيرة من معدل الإصابات بالفيروس والتخوف من تفشي الموجة الثانية من كورونا في مصر، وهو ما قد يؤدي لقرار منع الحفلات والتجمعات مرة أخرى مثلما حدث منذ عدة شهور، ولذا قرر القائمون أخد المبادرة من جهتهم بعد اجتماع مطول للجهات المنظمة والمنتجة للحفل الضخم لقرار التأجيل من الآن بدلاً من تأجيل القرار نفسه لما قبل موعد الحفلة بأيام قليلة ووضع جمهورها في حالة من الحرج والقلق، مع وعد الجمهور المحب لهبة بحفل جديد خلال العام المقبل في نفس المكان.

وكان من المقرر أن تعيد هذه الحفلة هبة طوجي لجمهورها المصري بعد غياب قرابة سنة ونصف منذ آخر حفلاتها، وأول إطلالة جماهيرية لها في العالم العربي منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، كما كانت ستعقب النجاح العالمي الذي حققته هبة خلال حفلها الضخم في فرنسا، على مسرح الأوليمبيا العريق في باريس، والذي جمعها مع الفنان إبراهيم معلوف والموسيقار أسامة الرحباني لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت.