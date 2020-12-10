شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل فاروق يرحل قبل مشاهدة هذه الرواية فى مسلسل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكاتب الكبير نبيل فاروق فارق الحياة، قبل أن يشاهد روايته الأشهر "رجل المستحيل" – أدهم صبرى"، تتحول لعمل درامى، من إنتاج هانى أسامة، حيث كان قد أعلن نبيل فاروق إنه باع حقوق ملكية سلسلة رجل المستحيل (أدهم صبري) للمؤلف هاني أسامة ليتمّ تحويلها لمسلسل يتم التجهيز له قريباً جداً.

وأضاف فاروق فى تصريحاته السابقة أن المؤلف والسيناريست أحمد مراد عمل على تحويل رواية رجل المستحيل لسيناريو حواري لعمل درامى سيتولى إخراجه المخرج مروان حامد .

وكان من المفترض أن تحول الرواية لمسلسل، ولكن توقفت التحضيرات وتم تأجيل العمل، ومن المفترض أن تعود تحضيرات المسلسل، واختيار أبطال لتلك الرواية التي ربما تعد الأشهر في حياة الشباب حتى الآن .

يذكر أن الكاتب نبيل فاروق هو مؤلف روايات رجل المستحيل، وأشهر كُتّاب الجاسوسية ، وهو معروف ومشهور أيضاً بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وقد صدرت له مجموعات وسلاسل قصصية من أشهرها: «ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000»، ولاقت قصصه نجاحاً كبيراً في العالم العربي، وخصوصاً عند الشباب والمراهقين.