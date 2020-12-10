"حب ولعب وأمور عائلة" شعار حلقة محمود عبد المغني وأسرته في "معكم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حب ولعب وأمور عائلة" شعار حلقة الفنانة محمود عبد المغني وأسرته في برنامج "معكم" مع مني الشاذلي على قناة cbc، حيث انقسمت الأسرة لفريقين فريق ماما وفريق بابا للعب "أتوبيس كومبليت"، وفاز فريق ماما، وكان المقابل أن يقوم محمود عبد المغني عمل محشي وتصويره أثناء طبخه.

ومن خلال لعبة الصفات، تم الكشف أن مغني أكثر فرد في عائلتة يخشي الكورونا في حين أن زوجته أكثر "حد يزعق في البيت" وابنته مريم أكثر مشاهدة للتليفزيون وابنه الصغير أكثر مشاهدة التليفون المحمول، أما ابنه الأوسط الإكثر سهرًا في المنزل.