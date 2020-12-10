"حب ولعب وأمور عائلة" شعار حلقة محمود عبد المغني وأسرته في "معكم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حب ولعب وأمور عائلة" شعار حلقة الفنانة محمود عبد المغني وأسرته في برنامج "معكم" مع مني الشاذلي على قناة cbc، حيث انقسمت الأسرة لفريقين فريق ماما وفريق بابا للعب "أتوبيس كومبليت"، وفاز فريق ماما، وكان المقابل أن يقوم محمود عبد المغني عمل محشي وتصويره أثناء طبخه.
ومن خلال لعبة الصفات، تم الكشف أن مغني أكثر فرد في عائلتة يخشي الكورونا في حين أن زوجته أكثر "حد يزعق في البيت" وابنته مريم أكثر مشاهدة للتليفزيون وابنه الصغير أكثر مشاهدة التليفون المحمول، أما ابنه الأوسط الإكثر سهرًا في المنزل.
وكشف الفنان محمود عبد المغني، خلال اللقاء عن أن زوجته تتولى أمور المنزل ورعاية أبنائه وأنه لم يتدخل في ذلك، بينما أكد أبناؤه أن المدرسة "مش لطيفة" بالوقت الحالى في ظل الكورونا بسبب التزامهم بارتداء الكمامة، مشيراً إلى أنه وعائلته قرروا الاستمتاع بالحجر الصحي في ظل الكورونا حيث كان يقوم مغني بالطبخ مثل "المكرونة والمحشى" وظهر خلال فيديوهات عرضت في الحلقة وهو يقوم بالطبخ.
ويعرض لمحمود المغني حالًا مسلسل " خيط حرير" بطولة مي عز الدين، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، ونسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.