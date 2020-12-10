شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوي: أمير المصري قدم أداء متوازنًا في فيلم التيه بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ليلي علوي في ندوة فيلم أمير المصري "التيه" بمهرجان القاهرة، إن أمير استطاع أن يحتفظ باداء متوازن طوال الفيلم، وأنه حافظ علي إحساسه بالشخصية وبمشاعره المتدفقة طوال الفيلم.

فيما قالت سلوي محمد علي أن سيناريو فيلم التيه قوي وطوال الفيلم تقول بينها وبين نفسها، "كل ده يطلع منك يا أمير".

وعرض الفيلم البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك وبطله الفنان أمير المصري، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

الفيلم عرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه. رغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات.