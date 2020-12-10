شكرا لقرائتكم خبر عن غياب نجوم الفن عن المشاركة فى تشييع جنازة والد داليا البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل جنازة الراحل المهندس محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري من مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وغاب نجوم الفن عن حضور تشييع الجثمان، حيث اقتصر حضور الجنازة على عائلة الراحل.

وكان قد أعاد الفنان أحمد فريد، كتابة بوست وفاة والد الفنانة داليا البحيرى عبر حسابه على فيس بوك، بعد حذفه منذ قليل قائلاً: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني المهندس محمود البحيري، والد أختي الفنانة داليا البحيرى".

وقد فوجئ الجميع صباح اليوم بأن الفنان أحمد فريد كتب عبر صفحته خبر الوفاة ولم تمر دقائق إلا وحذف البوست الذى كتبه على صفحته الشخصية ثم نشره مرة أخرى وحاول ”الخليج 365” الاتصال به لم يرد وبعدها أغلق هاتفه، وبالاتصال بالفنانة داليا البحيرى ردت إحدى صديقاتها معتذرة أن داليا فى حالة سيئة .