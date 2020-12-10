شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بعد مشاهدة فيلم التيه: أتمنى أن يعيش الوطن العربي في سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة إلهام شاهين فور مشاهدتها فيلم أمير المصري البريطاني التيه خلال ندوة الفيلم إنها تريد توصيل رسالة لكل اللاجئين السوريين بأننا نشعر بوجعهم ونتعاطف معهم في ظروفهم الصعبة التي يمرون بها وليس فقط السوريين والليبيين أيضًا ولكن كل العرب ممن يعانون مثل لبنان والعراق واليمن مشاعرنا معكم وقلوبنا ويارب الأمة العربية ترجع قوية وتنزاج الغمة ونعيش في سلام.

الفيلم عرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه.

ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.

وكانت قد بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون، وعرض عرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في الافتتاح، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا