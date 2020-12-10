شكرا لقرائتكم خبر عن موقف طريف بين أحمد الفيشاوي وآسر ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بموقف طريف بينه وبين النجم آسر ياسين خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42.

ونشر أحمد الفيشاوي عبر إنستجرام، صورة تجمعه بالنجم آسر ياسين حينما كان يرتدى الأول قميصًا مشجرًا خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معلقا: "آسر قالي إيه الجنينة الحلوة دي.. قلتلو لو هتورد علي جنة هتشوف العصافير دي هناك".



الفيشاوي ينشر صورة عبر انستجرام

وحضر الفنان أحمد الفيشاوى بصحبة زوجته نادية كامل، على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى، فى الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42 المقام بدار الأوبرا المصرية، وارتدى الفيشاوى قميصا مشجرا، وكعادته قام بتقبيل يد زوجته على السجادة الحمراء.



آسر ياسين وأحمد الفيشاوي

وانتهى أحمد الفيشاوى مؤخرا من تصوير فيلمه "30 مارس"، وشارك فى بطولته كل من النجوم دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، كما ينتظر الفيشاوى عرض فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبى، وإخراج محمد حماقى.

كما يحضر الفنان أحمد الفيشاوى لفيلم جديد بعنوان"voy voy" المقرر تصويره الفترة المقبلة، وهو من إخراج عمر هلال فى تجربته السينمائية الأولى، حيث تجرى الشركة المنتجة حاليًا إبرام التعاقدات مع الممثلين، تمهيدًا لتصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الفيلم 5 شباب مكفوفين، ينطلقون فى رحلة سفر، وكل منهم يمر بظروف وأمور مختلفة، بطريقة كوميدية.