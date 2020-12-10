شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل وتصفيق حاد لفيلم أمير المصري التيه بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عرض فيلم أمير المصري، البريطاني التيه بمهرجان القاهرة السينمائي استقبالا حافلا وتصفيقا حادا فور انتهاء الفيلم، وحضر العرض العديد من نجوم الفن منهم ليلي علوي والهام شاهين وسلوي محمد علي وتامر حبيب ومحمد إبراهيم يسري وغيرهم.

وعرض الفيلم البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك وبطله الفنان أمير المصري، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

الفيلم عرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه.

ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.