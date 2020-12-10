مصطفى شعبان ناعيًا نبيل فاروق:"سأفتقدك..وستبقى ذكرياتي ثرية بك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان مصطفى شعبان، الكاتب نبيل فاروق، الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعاء، نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وكتب شعبان، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "سأفتقدك وكذلك كثيرين ممن أحبوا القراءة وكانت رواياتك وكتاباتك هي الملهمة لنا.. وستبقى ذكرياتي ثرية بك وبأفكارك، وسيبقى مسلسل العميل ١٠٠١ ذو طابع خاص في قلبي بذكراك .. نبيل فاروق".

وكان الكاتب الراحل نبيل فاروق، قال في برنامج تليفزيوني سابق عن الفنان مصطفى شعبان، إن لديه صداقات عديدة في الوسط الفني، ولكنه يرى البعض منهم مميزًا من وجهة نظره مثل (أحمد عز ومصطفى شعبان)، مؤكدًا أنه يعتبرهما أولاده.

وأضاف فاروق: "مصطفى شعبان.. عملت معه 4 أشهر بمسلسل العميل 1001، وحينما كان يقابلني بعدها كان يقول لي.. حد يسيب ابنه".

وكانت ريهام فاروق، ابنة الكاتب الكبير نبيل فاروق، أعلنت وفاة والدها، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء".

ولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

مسلسل"العميل 1001" عرض عام 2005 ، وهو بطولة: مصطفى شعبان ونيللي كريم ونور اللبنانية ويوسف الشريف وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد عزمي ، ومن تأليف نبيل فاروق ومن إخراج شيرين عادل.