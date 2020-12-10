نجاة الفنان رامي وحيد ووالدته من حادث سير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تعرض الفنان رامي وحيد، لحادث سير بسيارته، وكانت بصحبته والدته .
ونشر رامي، فيديو بعد الحادث، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله إن أنا وأمي بخير، ومحصلناش حاجة".
وظهر في الفيديو، الصدمات التي تعرضت لها سيارته، نتيجة الحادث المروري.
يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي وحيد، حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" وظهر خلاله كضيف شرف بالعمل.
"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا"، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.
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