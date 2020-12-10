بالفيديو: محمد صلاح يكتب التاريخ بهدف “خرافي” في دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 10:25 مساءً

استطاع أسطورة ملاعب مصر ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح تسديد هدف تاريخي لفريقه في شباك ميتييلاند الدانماركي في دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وجاء الهدف في المباراة التي أقيمت بين فريقه، ليفربول الإنجليزي وميتييلاند الدانماركي، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف محمد صلاح بعد 55 ثانية فقط من بداية المباراة، ليعد أسرع هدف في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، أوضحت شبكة “أوبتا” للإحصاءات أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، واصل كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن رفع رصيده إلى 22 هدفا.

وكان الرقم التاريخي مسجلا باسم اللاعب، ستيفن جيرارد، بـ 21 هدفا.

وكان فريق ليفربول قد ضمن صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل نقطة واحدة لميتيلاند في المركز الأخير.