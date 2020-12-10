شبيهة نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها فيما يتعلق بخبر زواجها

خرجت خبيرة الجمال السعودية فاطمة الأنصاري شبيهة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها بعد انتشار خبر يتعلق بزواجها.

وتداولت احدى الصفحات الفنية فيديو لـ فاطمة توضح من خلاله حقيقة زواجها قائلة: "للأمانة توقعت كل شيء بالـ 2020 إلا إني أتزوج أنا ونايمة لا حول ولا قوة الا بالله، لا تعليق".

ولاقى الفيديو الذي نشرته فاطمة اهتمام الكثير من المتابعين، حيث حقق على أحد الحسابات الفنية أكثر من 24 ألف مشاهدة، وركزت غالبية التعليقات على طريقة ارتداء الأنصاري لغطاء الرأس وعلى الشبه بينها وبين نادين .

وكانت فاطمة علّقت في وقت سابق على الشبه بينها وبين نادين حيث قالت: "عجزت أقول أنا خلقة ربي. لا الفيلر ولا البوتوكس يخلي وجهك كوبي بيست “نسخة مطابقة” من إنسانة تانية. أوكي أنا أشبهها. وأنا سعيدة إني أشبه النجمة اللبنانية. جميلة مرة والكل يتفق على جمالها ولكن أزعل لما يقولون مستنسخة، لأنها في النهاية خلقة ربي”.