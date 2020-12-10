شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح برومو "إسعاف يونس" لعرض بدء من الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت منصة watch it الرقمية البرومو الرسمي لمسلسل "إسعاف يونس" بطولة نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور، وذلك تمهيدًا لبدء عرض حلقاته على شاشة المنصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 ديسمبر، ليكون ثانى أعمال watch it الأصلية بعد مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى والذى تم عرضه قبل 3 أشهر.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وتشهد كل حلقة ظهور نجم كضيف شرف.



اسعاف يونس

المسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد أنور، الذى عرض لها مؤخراً مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج سينرجى.