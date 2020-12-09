نبيل الحلفاوي يروى موقفا جمعه بالكاتب نبيل فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روى الفنان نبيل الحلفاوي موقفُا جمعه بالكاتب الراحل نبيل فاروق.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها؛ " كان ولع إبني الأصغر بسلسلة رجل المستحيل وبطلها لافتا ثم اكتشفت أنه ولع جيل كامل.. وكانت إحدى هداياي لابني أن مكنته من مكالمة معه.. وبدأنا صداقة تليفونية وعلى صفحات التواصل.. التقينا خلالها مرة في حوار تليفزيوني".

وأضاف: "رحم الله الروائي الدكتور نبيل فاروق وصبر أهله ومحبيه على فراقه".

وأعلنت ريهام فاروق، ابنة الكاتب الكبير نبيل فاروق وفاة والدها.

وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء.

ولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية، من أشهرها: "ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000"، ولاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين