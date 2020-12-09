بالصور| تامر حبيب وأسماء جلال وكريم قاسم في عرض فيلم "التيه" بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عرض الفيلم البريطاني "التيه" بطولة أمير المصري، المشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهدت السجادة الحمراء تواجد كل من: السيناريست تامر حبيب، الفنانة رانيا يوسف، الفنان أحمد مجدي، الفنان كريم قاسم، الفنانة مريم الخشت، الفنانة أسماء جلال، الفنان شريف حافظ.

"التيه" إخراج بن شاروك، وحضر العرض بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

وتدور أحداث الفيلم حول عمـر عازف شاب وواعد، أجبرته الظروف على الابتعاد عـن أسرته السورية، وهــو الآن معزول في قرية اسكتلندية بعيدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الذي قدمه، ومعه مجموعة ممن ينتظرون الأمل مثله. رغم جدية موضوعه وتناوله قضيته بعمــق، لا يخل هــذا الفيلم من لمحات كوميدية ساخرة تفجر الضحكات في الوقت الذي يثير وضـع هـؤلاء اللاجئين التعاطف والشفقة وأحيانا الدموع.