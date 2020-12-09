ترك الطب من أجل الكتابة .. معلومات عن "رجل المستحيل" نبيل فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء ٩ ديسمبر الكاتب الكبير نبيل فاروق، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز ٦٤ عاما

وقالت ابنته ريهام فاروق في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الكاتب الراحل نبيل فاروق:

- ولد نبيل فاروق رمضان بيومي في 9 فبراير عام 1956م في مدينة طنطا.

- حصل فاروق علي شهادة الثانوية العامة، ثم التحق بكلية الطب في طنطا وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980م.

- تزوج نبيل فاروق بالدكتورة "ميرفت راغب"، وأنجب منها أبنائه الثلاثة: "شريف"، "ريهام" و"نورهان".

- بدأ اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك.

- بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

- اعتزل الدكتور نبيل فاروق مهنة الطب ليتفرغ للكتابة.

- بداية التحول الجذري في مسيرة نبيل فاروق الأدبية كانت في عام 1984م عندما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

- كانت علاقة نبيل فاروق بإدارة المخابرات المصرية قد توطدت بشكل ما، ممّا سمح له بمقابلة ضابط مخابرات مصري، استوحى واقتبس منه شخصية أدهم صبري في سلسلة رجل المستحيل التي عرفت نجاحًا كبيرا في العالم العربي.

- في شهر أكتوبر عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء: أصغر جاسوس في العالم".

- من أبرز أعمال نبيل فاروق قصص :"سلسلة رجل المستحيل"، "سلسلة ملف المستقبل"، "سلسلة كوكتيل"، "سلسلة زهور"، "سلسلة زووم"، "سلسلة سيف العدالة"، "سلسلة حرب الجواسيس".