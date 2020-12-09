بالصور| عرض "التيه" لأمير المصري.. بسنت شوقي برفقة محمد فراج في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تواجد على السجادة الحمراء للفيلم البريطاني "التيه" بطولة أمير المصري، المشارك في المسابقة الرسمية بالدورة 42 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي.

كما حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور عرض الفيلم، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

"التيه" إخراج بن شاروك، وحضر العرض بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

وتدور أحداث الفيلم حول عمـر عازف شاب وواعد، أجبرته الظروف على الابتعاد عـن أسرته السورية، وهــو الآن معزول في قرية اسكتلندية بعيدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الذي قدمه، ومعه مجموعة ممن ينتظرون الأمل مثله. رغم جدية موضوعه وتناوله قضيته بعمــق، لا يخل هــذا الفيلم مــن لمحات كوميدية ساخرة تفجــر الضحكات في الوقت الذي يثير وضـع هــؤلاء اللاجئين التعاطف والشفقة وأحيانـا الدموع.