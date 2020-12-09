بالصور| رانيا يوسف تحضر عرض "التيه" لأمير المصري في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور عرض الفيلم البريطاني "التيه" بطولة الفنان أمير المصري، المشارك في المسابقة الدولية بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"التيه" إخراج بن شاروك، وحضر العرض بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

الفيلم يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول عمـر عــازف شــاب وواعد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتـه السـورية، وهــو الآن معزول في قريــة اسكتلندية بعيدة ينتظر البـت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه. رغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع.