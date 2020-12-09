وحيد حامد: أخلصت للكلمة.. وكل قرش دخل «جيبى» من قلمى

بِعت نفسى للناس.. وتحديت الرقابة لظهور أعمالى بالشكل الذى يرضينى

وسط تصفيق النجوم والمشاهير والجمهور العاشق للسينما، وطلاب معهد السينما الذين حرصوا على حضور تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى نال جائزة الهرم الذهبى من مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ42، بدار الأوبرا المصرية، وهى الجلسة التى أدارها الناقد الفنى طارق الشناوى، صعد الأستاذ خشبة المسرح بمصاحبة نجله المخرج مروان حامد، الذى اضطر للوقوف بضع دقائق حتى ينتهى تصفيق الجمهور الذى وقف له تقديرا لمسيرته الفنية التى شكلت وجدان الكبار والصغار.

بداية أعرب الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد عن سعادته بالحب والدعم الذى وجده من الجميع خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى قائلا: «انتم ادتونى عمر جديد واستمرارية ماكنتش متوقعها».

وأضاف خلال ندوته: كنت شديد الإخلاص للكلمة التى أكتبها مفيش كلمة كتبتها إلا وأنا حاطط فى ذهنى الناس اللى عايش وسطهم وده اترد لى فى الآخر الحب اللى أنا شايفه.

وأكد حامد أنه لم يسع طوال مشواره الفنى للشهرة أو المناصب ولكنه اعتمد على نفسه وقلمه. قائلا: أنا كل قرش دخل جيبى من قلمى، ولم أتكسب أى شيء على الإطلاق، الألم بجهد حقيقى، وماكنتش مستنى حاجة من حد، لا عطية ولا منصب، وأنا بِعت نفسى للناس، وعشت وسطهم».

وتحدث حامد عن الكتاب الحاليين، وقال: أنصحهم فى التعامل مع الرقابة بالتحايل عليها، فقد كنت أتجاوز لأنى عارف

أنى هتخانق مع الرقابة، وقال: كنت أتجاوز لأنى عارف أنى هتخانق مع الرقابة فكنت أحط مشهد فى السيناريو مالوش لازمة واحد بيمسك ايد واحدة أو يقبلها وأتخانق عليه يهتموا بالحاجة الفاضية دى. وبالتالى يشعرون أنهم استسلم لهم فيتم حذف المشاهد التى لا أهمية لها وترك المشاهد المهمة.

ونوه حامد إلى فترة عمله بالتليفزيون، وأكد سعادته بالعمل مع أجيال مختلفة منهم إسماعيل عبدالحافظ، ثم مرحلة المخرج محمد ياسين.

وتحدث الأستاذ عن علاقته بزوجته الإعلامية زينب سويدان، بأنها الوتد فى حياته، وعندما اعترض أن نجله المخرج مروان حامد يقوم بتنفيذ أول أفلامه من قصة الاديب الكبير يوسف إدريس، لأنه كان خائفا عليه فشجعته زوجته قائلة: «عليك حراسة هيبقوا اتنين».

وتمنى حامد أن يكون متواجدا معه فى التكريم كل من عمل معهم مثل الراحل أحمد زكى، ونور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، والمخرج سمير سيف، والكاتب رأفت الميهى، والكاتب محسن زايد وغيرهم.

وتطرق حامد عن الجيل الجديد من السينمائيين قائلا: هناك حالة من الاستسهال، من حيثُ الثقافة العامة، فقد بات معظمهم يعتمد على الفيسبوك والانترنت. مؤكدا أن ثقافة الفيسبوك السطحية الجهورية قائمة على الشو وهى التى سوف تتسبب فى تدمير الأجيال الحالية والمتعاقبة. متمنيا أن يستمد الجيل الحالى ثقافته من الكتب والقراءة مثلما كان

يحدث فى السابق.

وحرص عدد من نجوم الفن على توجيه كلمة خاصة له، تأتى على رأس المقدمة النجمة الكبيرة يسرا، التى نالت حصة الأسد من رصيد أفلامه، على توجيه كلمة شكر وعرفان للكاتب وحيد حامد قائلة: إننى شرفت وحطيت تاج كبير على رأسى، وكبرت كفنانة وإنسانة بعملى مع الكاتب الكبير وحيد حامد.

وتابعت: «اشتغلت معاك أهم أفلام فى تاريخ السينما المصرية، وأنت مش حتة بس من عمرى ولا من قلبى انت حتة من عمر الفن الأصيل، انت حتة من مصر الجميلة، ربنا يحفظك لينا ويحفظك لمصر لأنك انت أصدق واحد بيحب مصر».

«قيمتك كبيرة مش بس لأنك أثقلت كل الفنانين اللى اشتغلوا معاك، لكنك أثقلت المجتمع وأفدته».. بهذه الكلمات تحدثت الفنانة ليلى علوى، خلال الندوة المقامة لتكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وأضافت: أعمالك أفادت المجتمع وحببته فى حياته ومستقبله وأحلامه ربنا يباركلك ويديك الصحة لو حد بيسألنى أتمنى إيه فى 2021.. أشوف عمل سينمائى لأستاذ وحيد.

وقالت النجمة الهام شاهين، إنها سعيدة بالعمل مع السيناريست وحيد حامد، وفخورة أنها تواجدت معه فى فيلمى البريء والهلفوت.

وأكدت إلهام أن وحيد غيّر قواعد السينما من شدة نجاح أفلامه، ونوهت بأنه كان السبب فى فتح عروض أخرى للأفلام من شدة الإقبال عليها، وأوضحت أن أول جائزة حصلت عليها كانت من فيلم الهلفوت لوحيد حامد.

وحرص السيناريست تامر حبيب، تلميذ وحيد حامد على توجيه كلمة للأستاذ وحيد حامد، ملخصا شعوره تجاهه فى كلمة واحدة «اللى ملوش كبير يشتري له كبير وأنا كبيرى وحيد حامد».

وحضر الندوة لفيف النجوم على رأسهم السيناريست محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، ويسرا، أشرف عبدالباقى، ليلى علوى، الهام شاهين، بسنت شوقى، جميلة عوض، الإعلامية منى الشاذلى، المخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، وصبرى فواز، وخالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة.