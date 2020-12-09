تراند اليوم : أحمد كرارة يبدأ دراما جمال الحريم – إتفرج

شارك الفنان أحمد كرارة صورة جديدة بلوك مختلف لشخصيته في مسلسله الجديد “جمال الحريم”، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد كرارة، قائلا: ” إن شاء الله بشارك في مسلسل جمال الحريم بدور جديد عليا????”

وأضاف كرارة: “بإذن الله يبدأ الأحد القادم الساعة ٩ مساء بتوقيت القاهره علي MBC4، انتاج: Synergy – تامر مرسي، منتج فني: فتحي إسماعيل، اخراج: ا. منال الصيفي، مدير تصوير: ا. يوسف بارود”

ويشارك مع الفنان احمد كرارة في المسلسل مجموعة متميزة من النجوم منهم: الفنانة نور وخالد سليم وصلاح عبدالله ومحمد شاهين وحازم سمير ودينا فؤاد.

ويعد العمل مختلفا من حيث الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد. وهو واحد من أهم المسلسلات الدرامية، والتى من المقرر أن تفتح الموسم الشتوى.

ويدور العمل فى إطار من التشويق والإثارة، وظهر العديد من الأشياء المرعبة التي توحى باختلاف العمل عن الدراما السائدة، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، وبدت الممثلة اللبنانية نور في دور مميز وأيضا الفنان خالد سليم، والفنان القدير صلاح عبد الله، حيث بدا في صورة شيخ بشعر أبيض ويرتدى جلبابا ويضحك ضحكات غريبة، والفنان إسلام جمال.

يذكر أن حقق الفنان أحمد كرارة نجاحًا، في الفترة السابقة بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية وآخرها مسلسلي “القمر آخر الدنيا”، “حب عمري” وشارك بهما في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

وكشف الفنان احمد كرارة في تصريحاته عن أعماله الذي يشارك فيها حاليًا، حيث قال إنه يشارك في مسلسل “في يوم وليلة” بجانب الفنان أحمد رزق، وآيتن عامر، وداليا مصطفى، والعمل للمؤلف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.

في سياق متصل يشارك كرارة في مسلسل “حكايات بنات 5″، الذي يُعرض تلك الفترة عبر شاشة “ON” في الثامنة مساءً، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم أسماء جلال، محمد إبراهيم يسري، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.