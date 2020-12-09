محمد عبده يؤرشف أغنياته بـ”الهولوغرام”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن بداية تسجيل 15 أغنية من أصل 100 أغنية بتقنية الهولوغرام للفنان محمد عبده، يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وكتب تركي عبر حسابه على موقع التغريدات تويتر “‏يوم الاثنين القادم 14 ديسمبر سأحضر بروڤة 15 أغنية من الـ100 أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوغرام كأول فنان في العالم تؤرشف أعماله بهذه الطريقة، وهذا العدد”.

يذكر ان فنان العرب محمد عبده قدم بصوته العذب قصيدة جديدة بعنوان “أكتب لها حرف” وهو التعاون الذي يجمعه بالموسيقار الدكتور طلال والشاعر بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر.

والقصيدة يقدمها محمد عبده من خلال لحن يحمل نغمات موسيقية طربية مملوءة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية.