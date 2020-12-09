نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على جينيفر لوبيز تكشف أسرار خط الجمال الخاص بها مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: تشترك جينيفر لوبيز وشخصيتها القوية في فيلم Hustlers في شيء واحد مهم: كلتاهما على استعداد لفعل كل ما يتطلبه الأمر للحصول على ما تريدانه. وبالنسبة للمغنية، فإن هذا يعني أخيراً إطلاق خط الجمال والعناية بالبشرة الخاص بها،

JLo Beauty، وهو هدف مهني وحياتي كانت تطمح إلى تحقيقه على مدار العقود الثلاثة الماضية. وكتبت لوبيز في تعليق على منشور على منصة انستغرام تعلن فيه رسمياً عن الخط: «هذا ليس مجرد مشروع شغوف، إنه حلم يمتد لـ 30 عاماً. لا أطيق الانتظار لمشاركة أسرار العناية بالبشرة معك».

ومن المقرر إطلاق خط JLo Beauty في 1 يناير 2021، وهو يدور حول (أن تكون بلا حدود)، كما تقول لوبيز: «الأمر يتعلق بكونك قوياً وفهم الجمال ليس له حقاً تاريخ انتهاء صلاحية».