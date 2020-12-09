جورج كلوني وأمل علم الدين في برنامج واقعي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أجرى المخرج والممثل والمنتج جورج كلوني مقابلة مع محطّة “إي نيوز” للترويج لفيلمه الجديد، أحدث مشاريعه، “The Midnight Sky”، لكن قبل تطرّقه إلى هذا الموضوع، قدّم عرضًا مفاجئًا للمحطّة.

قال كلوني خلال مقابلته: “لدي فكرة جديدة. أنا الآن في محطة (إي نيوز)، لذلك أعتقد أن هذا الاقتراح سيكون مناسبًا جدًا. لما لا ننتج برنامجاً يواكب عائلة كلوني؟”، منوّهًا ببرنامج مواكبة عائلة كارداشيان الذي بات يبثّ عبر هذه المحطّة منذ 12 عامًا”. وقد أعجبت المشاهدين فكرة إلقاء نظرة على حياة الممثل وزوجته أمل علم الدين وتوأماهما ألكساندر وإيلا.

وبات توقيت هذا الاقتراح مناسبًا جدًّا، إذ نشرت عائلة كارداشيان بياناً في أيلول جاء فيه: “نحن ممتنون جدًا لجميع مشاهدينا طوال هذه الأعوام، في السراء والضرّاء، وخلال الأوقات السعيدة والتعيسة، والعديد من العلاقات والأطفال. سنكتنز الذكريات الرائعة والأعداد التي لا تحصى من الأشخاص الذيين قابلناهم إلى الأبد”.

على الرغم من الحماسة لمتابعة برنامج كلوني الجديد، إلّا أنّ تنفيذه مستبعد لأن النجم ومحامية حقوق الإنسان يفضّلان المحافظة على خصوصية حياتهما الشخصية.