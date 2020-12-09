40 عامًا على اغتياله.. عرض ألبوم وقعّه المغني جون لينون لقاتله في مزاد رقمي

نقلنا لكم – بتجـــــــرد: تعرض دار للمزادات في نيويورك، الألبوم الذي وقّعه عضو فريق بيتلز #جون لينون لقاتله، قبل 40 عاماً، وذلك في مزاد عبر الإنترنت يستمر حتى السبت.

فقد قرر جامع للقطع الفنية بيع نسخة ألبوم (دابل فانتاسي) التي وقّعها لينون من أجل مارك ديفيد تشابمان، قبل ساعات فقط من اغتياله، في الثامن من كانون الأول 1980، وذلك عبر دار “غولدن” للمزادات في نيوجيرزي.

بلغت المزايدات على الألبوم، الثلثاء، الذكرى الأربعين لوفاته، 450 ألف دولار لكنّ متحدثاً قال إن دار المزادات تتوقع بيعه بحوالي 1.5 مليون دولار.

كان تشابمان، وهو مريض نفسي مصاب بما يعرف باضطراب الشخصية الحدية، قد أطلق أربع رصاصات على لينون عن قرب بسبب “غروره”. وكان المغني عائداً حينها إلى مسكنه في مجمع داكوتا السكني بصحبة زوجته يوكو أونو، وتوفي عن عمر 40 عاماً في الطريق إلى المستشفى.

وقالت دار “غولدن” للمزادات إنّ تشابمان حصل على توقيع لينون على الألبوم في نفس اليوم، ثم ألقاه في حوض للنباتات خارج المجمع السكني بعد إطلاق النار عليه.

ووصفت الألبوم بأنه “قد يكون أهم تذكار روك آند رول يعرض للبيع على الإطلاق”.