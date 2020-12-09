تراند اليوم : مشادة ورفض طلب تهدد زواج الداعية معز مسعود من حلا شيحة

بعد الضجة التي شهدها الوسط الفني بقرب زواج الداعية معز مسعود والفنانة المصرية حلا شيحة، أفادت مصادر مقربة من الفنانة ، بوقوع مشادة بينها وبين الداعية الذي يرتبط بها حاليًا تمهيدًا لاستكمال الزواج، وهو الأمر الذي قد يعيق دون إتمامه.

وحسب فوشيا، فأن زواج معز مسعود من حلا شيحة بات مهددًا لسبب صادم بدأه الأول حيث يرغب في أن تترك حلا شيحة التمثيل تمامًا، وأن تتفرغ للحياة الزوجية وتربية أبنائها.

وأكدت المصادر أن حلا شيحة عارضت الأمر بشدة هذه المرة، موضحًة أن معز مسعود قال لها إنها سبق وأن خاضت تجربة الاعتزال لمدة 12 عامًا سابقة لاسيما وأن عودتها للفن جاءت منذ فترة قصيرة وهو ما يجعل عودة الأمور لطبيعتها خلال الاعتزال مواتية.

وشددّت المصادر على أن حلا شيحة بررت أمر اعتزالها في السابق بأنها كانت خارج مصر فضلًا عن أن الأبناء كانوا صغارًا لكنهم حاليًا لن يعيقوها عن الاستمرار في الفن خاصًة وأنها ستقيم في مصر.

ونوّهت المصادر إلى أن معز مسعود، طالب حلا شيحة بأن تفكر في الأمر جيدًا كي يتسنى لهما إتمام الزواج خاصًة وأنه يرغب في الاستقرار وعدم الزواج مجددًا، وأن ترتدي الحجاب وتعيش حياة هانئة على غرار ما فعلت صديقتها الفنانة المصرية حنان ترك.

وحتى الآن وفق ما أكدت المصادر لم يتم حسم هذا الأمر الذي أصبح مطروحًا بين أسرة حلا شيحة أيضًا، وأن والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة نصحها بالهدوء في اتخاذ هكذا قرار حتى لا تعود للندم على شيء في حياتها خاصًة وأنها تبحث عن الاستقرار.