بالصور..أحمد مجدي يتألق على السجادة الحمراء لفيلم «Limbo»

حضر الفنان أحمد مجدي العرض الخاص لفيلم Limbo بطولة أمير المصري والمخرج بن شاروك، وذلك في العرض الأول له في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. افرأ ايضاً..شاهد.. أسماء جلال تتألق على السجادة الحمراء لفيلم «Limbo» وظهر بإطلالة كأجول مرتدي بنطلون أسود وتيشيرت رمادي وجاكت جلد بني . ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي عرض سجادة حمراء للفيلم البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك بحضور بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة42. بحضور بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة42. الفيلم يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدةينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه. رغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.

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