من هي عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها بـ "رقبة إزازة"

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عبير بيبرس فنانة شابة قدمت عدداً من الأعمال الفنية، حيث بدأت مشوارها من خلال بطولة فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان"، وفي عام 2014 بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بطولة الفنان شريف صبحي، منير مكرم ، آمال رمزي، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف، و ظهر الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف.
واتهمت عبير بيبرس في شهر يوليو الماضي، في جريمة قتل زوجها بقطعة زجاج عقب شجار دار بينهما، وبعد الواقعة قررت النيابة العامة حبس الفنانة المتهمة بجريمة القتل، ونقل جثمان زوجها المتوفي إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعرض المتهمة على قاضى المعارضات .
وبدأت الواقعة بورود بلاغ من والد المجنى عليه يحملرقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، مفادة وفاة نجله "عمرو س س ع" 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.
وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.
وقالت المتهمة عبير بيبرس، فى التحقيقات، إنه وقع
وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، أنها قتلته متعمدة واعترفت للنيابة بذلك، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، حاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التى تعمل فى منزلها بالبساتين إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
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