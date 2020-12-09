تراند اليوم : اليوم .. عرض مسلسل روبي “أهو ده اللي صار” على شبكة “نتفليكس” – صوة

يعرض أولى حلقات مسلسل “أهو ده اللي صار”، اليوم الأربعاء، عبر شبكة “نتفيلكس”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ عرضه عبر شاشة “ON”.

المسلسل تدور أحداثه في مئة عام حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية من خلال شخصيات علي بحر، وأصداف، ونادرة، وخديجة هانم، ويوسف نوار، عبر قرن من الزمان، ونرى ما الذي صار بين العشاق.

“أهو ده اللي صار”، من إنتاج محمد مشيش وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وبطولة كل من روبي، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وأروى جودة، وسوسن بدر، وعلي الطيب، وهشام إسماعيل، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، وإلهام عبد البديع، وعماد إسماعيل، وعدد كبير من النجوم.

وعلى جانب أخر، تعيش الفنانة روبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث إنها انضمت مؤخرًا لأسرة فيلم “برة المنهج” مع الفنانة ماجد الكدواني، بالإضافة إلى استئنافها تصوير فيلم “السقوط في حلم سوسن” مع الفنان أحمد فهمي، هذا إلى جانب مشاركتها في فيلم “كيرة والجن” مع الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز.