تراند اليوم : بصدر بارز – شاهد ريم البارودي هتجننك بالاسود

خطفت الفنانة ريم البارودي الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة ومفعمة بالأنوثة والجمال.

واختارت النجمة المصرية فستاناً فخماً من المخمل الأسود، بقصّة مفتوحة عند منطقة الصدر، وطويل وضيق يظهر رشاقتها ونحافة جسدها، وبدت تظج أنوثة وجمالاً،

وأكملت ريم اطلالتها بمكياج سموكي قوي وسرحت شعرها ببعض الخصلات الريترو الناعمة التي تليق بالاطلالة وتزيد من فخامتها.

وعلقت ريم على احدى الصور باللغة الإنكليزية قائلة: “الحب في الأجواء”، الأمر الذي لاحظه العديد من متابعيها وتساءلوا عن التفاصيل وتغزلوا بجمالها وأناقتها الملفتة”.

وكانت ريم قد شاركت خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل جمع سالم مع الفنانة زينة، وتنتظر عرض مسلسل السر الذي تشارك فيه مع النجم حسين فهمي ووفاء عامر.



