تراند اليوم : شاهد – صافيناز شغالة رقص ببدلة رقص عريانة

انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل صورة لصافيناز اثناء ممارسة الرقص، وظهرت ترتدي بدلة رقص شبه عارية باللون الذهبي، .

لكن بعد التدقيق تبين ان هذه الصورة تعود لسنة 2018ن واثارت وقتها الكثير من الضجة والاستنكار، ما دفع صافيناز لتبرير تصرفها عبر اتصال هاتفي مع احد البرامج، واكدت انها لم تقصد الاساءة، او ازدراء الاديان، ولم تفكر جيدا بما تفعله، كما انه لم يكن حجاباً بل طرحة خاصة ببدلة الرقص وضعتها على رأسها لمدة ثانية واحدة، وتفعل ذلك باستمرار، لكن ثمة شخص قام بتصويرها ونشرها على مواقع التواصل عن قصد، واكدت ان الكثير من صديقاتها المقربات محجبات وتكن لهن الاحترام.

وعلى صعيد آخر آخر شاركت صافيناز مؤخرا صور ومقاطع فيديو لها عبر حسابها في انستغرام اثناء رقصها في عدة حفلات، نالت اعجاب المتابعين رغم الانتقادات التي تتعرض لها بسبب بدلات الرقص المكشوفة التي ترتديها.