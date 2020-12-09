تراند اليوم : شاهد – نانسي عجرم نسيت البنطلون والجمهور يعلق

في صورة جديدة الكثير من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلالها الفنانة العرية الأشهر على المستوى العربي نانسي عجرم.

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وارتدت نانسي عجرم في الصورة التي شاركتها مع محبيها ومتابعيها من رواد التواصل الاجتماعي فستانا باللون الرمادي ووصفت الاطلالة الكلاسيكية لانها جمعت الحاضر بالماضي.

واعتمدت نانسي عجرم في صورتها الأخيرة التسريحة التي عودت الجمهور عليها حيث اسدلت شعرها على كتفيها وهو باللون البني المحروق.

وارتدت نانسي حذاء باللون الأبيض، فيما جلست على مقعد وطاولة من خشب، ومن المميز ان المكان الذي جلست فيه نانسي يحتوي على كامله من الخشب.

وارفقت نانسي تعليقا على الصورة قالت فيه: “miss you all” ، فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير على الصورة بعد وقت قليل من مشاركتها ن قبل الفنانة.

وحصدت الصورة على الكثير من الاعجابات والتعليقات التي أشادت بالفنانة واطلالتها التي وصفها البعض بالساحرة



