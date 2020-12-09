تراند اليوم : بالشورت القصير .. شاهد الفنانة قمر تتجاوز المحظور بإطلالة ساخنة

لم يعد من الغريب أن تظهر الفنانة الاستعراضية والمغنية اللبنانية قمر بإطلالة كاشفة للصدر أو المؤخرة، فقد أصبح الإغراء عنوان ظهورها، أما السطور فهي تفاصيل تروي لك بعض ما يمكن أن تستشف به وتنال العذوبة وأنت تناظر تقاطيع الجسم الأشبه بـ “بقلاوة طرابزون”، كما يصفها مهند الكربلائي وهو ناشط جدًا على منصات التواصل.

وفي آخر ظهور للفنانة الاستعراضية، شاركت قمر صورتها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي وظهرت بوضعة مثيرة للغاية ومرتدية قميص قطني خفيف السماكة وأبيض اللون، في حين برز الشورت القصير “الإيحائي بشدة” كعلامة جذب للمتلقين.

ولم ترفق الفنانة أي تعليق مع الصورة، لأن الجمال هنا ينطق لوحده دون الحاجة لكلمات تعبر عنه، كما علق أحد المتابعين المدعي بأن “عامر الشاعر”، وبخلاف “قمر”، اختار كثيرون ألا يصمتوا فالسكوت في حرم الجمال “راح يجيب الضغط والسكر وكل الامراض”، بحسب ماجد الحموي.

وبعيدا عن التعليقات الفلسفية، انهالتتعليقات المتابعين بالغزل والثناء الاعتيادي، كما اختار البعض أن يذهب نحو التشهير بالفنانة والتساؤل عن سبب الاطلالات المثيرة وبالقصير.



