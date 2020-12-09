كرم مطاوع.. رحل بالسرطان ولهذا السبب انقطع ٢٠ عاما عن السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى الـ24 على وفاة الفنان الكبير كرم مطاوع، فقد رحل عن عالمنا في 9 ديسمبر عام 1996.

الفنان كرم مطاوع قدم العديد والعديد من الأنماط والشخصيات، في السينما والمسرح والتليفزيون

في هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن كرم مطاوع:

- ولد كرم مطاوع في 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

- حصل على ليسانس الحقوق، ودرس بعدها بمعهد الفنون المسرحية وتخرج عام 1955.

- سافر إلى إيطاليا في بعثة تعليمية وتزوج هناك من فتاة إيطالية وأنجب منها ولدين، وحصل هناك على منحة دراسية بأكاديمية الفنون بروما.

- عاد إلى مصر وقدم أول أدواره المسرحية عام 1964، وحملت المسرحية اسم " الفرافير".

- كانت أول انطلاقة له في السينما عام 1966 في فيلم " سيد درويش"، وشاركته البطولة النجمة هند رستم، وبرع كرم مطاوع في تقديم شخصية فنان الشعب " سيد درويش"، ويعتبر هذا الفيلم علامة فارقة في حياته الفنية.

- قدم عام 1967 فيلم "إضراب الشحاتين" مع النجمة لبنى عبد العزيز ومن إخراج حسن الإمام.

- انقطع الفنان كرم مطاوع عن السينما بعدها عشرين عاما ليتفرغ للعمل بالمسرح.

- تزوج من الفنانة المصرية سهير المرشدي" عام 1971 وأنجب منها ابنته الفنانة " حنان مطاوع".

- عمل مدرسا بالمعهد الوطني للفنون الدرامية ببرج الكيفان بالجزائر في الفترة من 1970 وحتى 1975.

- آخر أعماله السينمائية فيلم " المنسي" عام 1993 مع الفنان عادل إمام والفنانة يسرا وتأليف الكاتب الكبير وحيد حامد.

- تفرغ بعد هذا الفيلم ليتولى مسئولية البيت الفني للمسرح.

تزوج للمرة الثالثة من المذيعة المصرية " ماجدة عاصم" لمدة عامين، وتم الطلاق بينهم قبل وفاته بشهر واحد.

كشفت الفنانة سهير المرشدي أنها طلبت من كرم الطلاق عندما تزوج زوجته الثالثة ماجدة عاصم ولم تستطع تقبل ما فعله.

توفي الفنان كرم مطاوع في 9 ديسمبر عام 1996، عن عمر يناهز ال63 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.