تراند اليوم : عبارات ومشاهد مبكية .. حفيدة رجاء الجدواي في عيد ميلادها بدون جدتها (صور)

استقبلت "روضة" عيد ميلادها، للمرة الأولى، بعد رحيل جدتها الفنانة رجاء الجداوي.

وأعادت حفيدة الجداوي منشور لجدتها الفنانة الراحلة على تطبيق الصور إنستجرام، والذي تديره ابنتها الوحيدة أميرة حسن مختار: "بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى وبمشيئته.. عيد ميلاد حبيبة قلبي ونور عيني حفيدتي الغالية روضة.. يارب تسعدها وتبارك فيها وتحفظها وتسعد أيامها وتفرح قلب أميرة حبيبة قلبي الغالية" الرسالة التي نشرت عبر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي".

وحاولت حفيدة الفنانة استعادة التفاصيل المفقودة معها، فمثل كل عام دخلت غرفتها وجلست على سريرها، الذي ما زال يحتفظ برائحتها الدافئة.

وأضافت في تصريحات صحفية: "طلبت من مامي ندخل أوضتها وقعدت على سريرها الساعة 12 بليل.. اتبسطت إني عندها في أوضتها".

كما تذكرت روضة احتفالها المعتاد مع جدتها، التي اعتادت قضاء اليوم بأكمله معها، فلا مواعيد أو ترتيبات خاصة سوى الجلوس معها، تتذكر يوم ميلادها

وتابعت: "اليوم كله بيبقى معايا أنا بس.. بنقعد طول اليوم نتكلم وتفتكر هي ومامي يوم ولادتي كان عامل إزاي.. حدوتة كل سنة بسمعها منها".

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يوما من إصابتها.





