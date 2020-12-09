تراند اليوم : عارضة أزياء تؤدي رقصة مع أسماك القرش.. ماذا حدث

أدت عارضة أزياء وصلة رقص، بعد أن أقدمت على الغوص مع مجموعة من أسماك القرش البيضاء، قبالة سواحل ولاية هاواي الأمريكية، في تجربة تعد الأخطر من نوعها.

وكانت العارضة "ماريسا بابن" البالغة من العمر 28 عاما، قد قامت بالغوص أسفل الأعماق للغوص مع مجموعة من القروش المفترسة، وخوض التجربة الخطيرة بدرجة كبيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية فق ر غبت عارضة الأزياء، في كسر حاجز خوفها، والتصوير بجانب تلك الكائنات البحرية.

وأضافت عارضة الأزياء : "لقد كانت واحدة من أكثر التجارب السليمة في حياتي مع أسماك القرش، في حين أنني كنت ممتلئة بالخوف الشديد".

وتابعت: رغبت في ألا أرتدي أي ملابس أو نظارات واقية لأنني لم أرغب في قراءة تحركاتهم كي لا أشعر بالذعر؟، وكنت على ثقة فقط بأنني سأكون بخير".

و استغرقت رحلة الغوص حوالي 45 دقيقة، حيث قالت عارشة الأزياء: "لم أرغب في إزعاجهم لفترة طويلة، لكني لم أكن خائفة".



