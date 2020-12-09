إيف إبنة ستيف جوبز تخوض عالم الأزياء كعارضة ووجه إعلامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - لا يختار دائماً أبناء المشاهير وعباقرة التكنولوجيا مهن آبائهم ولا شغفهم الخاص،هم لهم أحلامهم الخاصة بهم،ويتبعونها بثقة ،ومن هؤلاء إبنة مؤسس آبل ستيف جوبز،إيف جوبز التي قررت إحتراف عرض الأزياء.

بحسب وسائل الإعلام ،خاضت الإبنة الصغرى لمؤسس شركة آبل الأمريكية الملياردير الراحل ستيف جوبز ،أول أعمالها كعارضة أزياء جديدة تقتحم عالم الأناقة والجمال والأضواء.

وتعاقدت إيف جوبز،البالغة من العمر (22 عاماً) مع إحدى شركات التجميل لكي تكون الوجه الدعائي لها، وشاركت صوراً لها من حملتها الترويجية لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الذي يتابعها فيه أكثر من 166 ألف شخص، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

تابعي المزيد: كيت ميدلتون تتألق بأناقة مثالية على متن القطار الملكي مع الأمير ويليام للمرة الأولى

https://www.instagram.com/p/Bv2VKCblsq5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Bv2VKCblsq5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Bv2VKCblsq5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وتظهر إيف جوبز بإحدى الصور تتناول مشروباً ،وتضع مستحضرات تجميل العلامة التجارية التي أصبحت وجهاً إعلامياً لها.

وتكهنت تقارير أن هذه قد تكون مهنة ثابتة لابنة ستيف جوبز الصغرى إيف التي مازالت طالبة في جامعة ستانفورد حيث التقى والدها بوالدتها عام 1989،وستتخرج إيف من الجامعة في ربيع 2021 المقبل.



هذا ما تعلمته من ممارسة ركوب الخيل

وإيف جوبز إلى جانب حبها لعالم الموضة والأزياء،تهوى رياضة ركوب الخيل، وحازت على العديد من البطولات، وصرحت أن تلك الرياضة علمتها التواضع والاستقلالية والمثابرة والتفاني،وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.



أبناء ستيف جوبز

وإيف جوبز واحدة من أبناء ستيف جوبز الأربعة، إذ أن ابنته الكبرى، ليزا برينان جوبز، تعمل ككاتبة ناجحة، بينما يعمل ابنه الوحيد، ريد جوبز، على تسريع أبحاث لعلاج مرض السرطان، وتدرس ابنته الأخرى، إيرين جوبز، الهندسة المعمارية في إحدى الكليات.

يشار إلى أن وفاة مؤسس شركة آبل الأمريكية في 5 أكتوبر – تشرين الأول 2011 بعد صراع مع مرض السرطان لم يؤثر سلباً على شركته،ومازال إرثه التقني يتصدر العالم بقوة،وتعتبر أسهم شركته هي الأعلى قيمة حتى في ظل جائحة فيروس كورونا.