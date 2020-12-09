غداً .. ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غداً، دورته الـ42، بدار الاوبرا المصرية، وسط أجواء استثنائية وإجراءات إحترازية مشددة، حيث أقيم حفل الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق على مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا وذلك يوم الأربعاء الماضي، 2 ديسمبر .

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة DMC، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرم أيضاً الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، كما شهد الحفل ظهوراً خاصا للفنان أشرف

عبد الباقي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن العربي والغربي على حضور فعاليات الدورة الـ42 من المهرجان، وضم عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى عدد من الندوات النقاشية حول مختلف الموضوعات السينمائية والفنية من مختلف بلاد العالم.

واختار المهرجان في حفل الإفتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى

يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وقدم نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية حفل الإفتتاح، والتي تحمل اسم "الدنيا فيلم" وتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.

وكان قد أعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوماً بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.