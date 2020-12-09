حسين الجسمي وتامر حسني يفتتحان مهرجان دبي للتسوق

أعلن الفنان حسين الجسمي، عن حفله الغنائي القادم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
كشف الجسمي تفاصيل الحفل قائلاً:"المحبة عنواننا وزرع السعادة مقصدنا في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق، نلتقي بكل شوق ونحترم التباعد من أجل سلامة الجميع في حديقة البرج في وسط مدينة دبي.. دعوتنا للفرح مفتوحة للجميع في يوم 17 ديسمبر".
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ومن المقرر أن يقام الحفل في أولى الليلالي الغنائية لمهرجان دبي للتسوق، التي ينضم إليها الفنان وائل كفوري، الفنان ماجد المهندس، الفنانة نجوى كرم، مع تطبيق مشدد للإجراءات القائة وتوفير وسئل التعقيموالتطهير للمحافظة على سلامة الحضور.
يذكر ان الجسمي قد طرح مؤخراً أغنية
إضافة إلى أغنية "جبار"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل.
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