أحمد فريد يعلن وفاة والد داليا البحيري

رحل عن عالمنا اليوم محمود البحيري، والد الفنانة داليا البحيري، متأئراً بمرضه، وتشيع الجنازة ظهر غداً الخميس، بحضور الأقارب والأصدقاء. ونشر الفنان أحمد فريد خبر وفاة والد داليا البحيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: " البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني مهندس محمود البحيري والد أختي الفنانة داليا البحيري نسألكم الدعاء ". توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني مهندس محمود البحيري والد أختي الفنانة داليا البحيري نسألكم الدعاء ". وكانت قد كتبت داليا البحيري قبل يومين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " لكل اللي بيسأل على بابا، وبيدعي له بشكركم من كل قلبي، وهو محتاج دعواتكم جميعًا وربنا يعدي الأزمة دي على خير، وآسفة لو بتأخر في الرد عليكم، حبيت أوضح إن بابا معندوش كورونا لأن كذا حد سألني، والدي عنده بعض المضاعفات بسبب ضعف عضلة القلب، بشكركم جميعًا ودعواتك ليه بالشفاء العاجل ".

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