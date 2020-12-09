الجمعة.. علي معلول ضيف مني الشاذلي في برنامج "معكم "

تستقبل الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الجمعة المقبلة نجم النادي الأهلي علي معلول، في برنامجها "معكم " المذاع عبر قناة CBC.

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ويكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية

التي حققها المارد الأحمر هذا العام ،وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو" .

وتتضمن الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز بالإضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي

يحرزها وعلاقة نجله كريم بطريقة الاحتفال.

ويتحدث معلول أيضا عن المفارقات التي حدثت معه عندما جاء للقاهرة لأول مرة وماذا سيفعل إذا تواجه النادي الأهلي ونادي الصفاقسي التونسي الذي تربى بين جدرانه.

موضحاً علاقته بفرجاني ساسي نجم الزمالك وحمدي النقاز اللاعب السابق للأبيض ، وماذا يقول عندما كان يفكر في عرض الزمالك قبل مجيئه إلى مصر وما سر المشادة التي وقعت بينهما في إحدى مباريات القمة وماذا حدث بعدها.