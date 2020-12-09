تراند اليوم : عاجل – الموت يفجع عائلة أبو هشيمة

توفى قبل قليل، اللواء حمدي أبوهشيمة والد أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على والد أحمد أبوهشيمة فى مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة، الليلة.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.