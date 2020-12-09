تراند اليوم : دور لايصدق.. خالد كمال كبير مملكة العالم السفلي في وادي الجن – فيديو

تحدث الفنان خالد كمال عن مشاركته في مسلسل “وادي الجن” الذي من المقرر عرضه قريبا عبر منصة viu.

وكشف خالد إنه يقدم دور كبير قبيلة العالم السفلي، موضحا أن التحضير للشخصية كان متعبا خاصة أنها تعتمد على الخيال، كذلك تحضيرات الملابس والمكياج غير التقليدي.

مسلسل “وادي الجن” فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.



