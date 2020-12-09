تراند اليوم : ريهام حجاج خطفت التريند بسبب صورتها مع جوزها – إتفرج

تصدرت الفنانة ريهام حجاج مؤشرات البحث بـ جوجل بعد نشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ريهام حجاج مع زوجها في صور رومانسية، حيث سبق ونشرت صور لهما أثناء حضورهما مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية العام الماضي، وأيضا شاركت ريهام حجاج جمهورها صورًا من حفل عيد ميلادها الأخير تجمعها بـ محمد حلاوة.

وكانت ريهام حجاج أعلنت عن زواجها من محمد حلاوة في يناير 2019، بعد انفصاله عن زوجته الأولى الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشاركت ريهام حجاج في رمضان هذا العام بمسلسل “لما كنا صغيرين” إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏

في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.

