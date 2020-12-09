تراند اليوم : نهي عابدين خربت بيت متابعة لها – شوف قالتلها إيه

وجهت الفنانة نهى عابدين نصيحة إلى إحدى المتابعات، التي طلبت منها أن تنصحها في حوار مفتوح بين نهى والمتابعين عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram.

وفتحت نهى عابدين باب الأسئلة للمتابعين، فسألتها متابعة بما أنهما “عقارب زي بعض” أي تنتميان إلى نفس البرج الفلكي، فبماذا تنصحها أن تتصرف مع خطيبها الذي يهملها ويتعلل بتجهيزات الزفاف.

لترد نهى عابدين ناصحة إياها أن تتركه وتهرب قائلة: “خدي ديلك في سنانك واهربي يا حبيبتي”.

كانت نهى عابدين تراجعت عن قرار الاعتزال الذي أتخذته في شهر مايو الماضي.

وفي تصريح خاص لموقع FilFan.com أكدت نهى عابدين أنها تعاقدت بالفعل على المشاركة فى حكاية “ضى القمر”، إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا”، من بطولة كندة علوش مع المخرجة مريم أحمدى.

وأوضحت نهى عابدين أن التعاقدات كانت قبل شهر رمضان 2020.

مسلسل “إلا أنا” قصة يسرى الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وكان أخر ظهور للفنانة نهى عابدين فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل “اتنين فى الصندوق”، مع حمدى الميرغنى وأوس أوس، للمخرج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، كما شاركت فى مسلسل “ليالينا 80″، وشارك فى بطولة المسلسل كل من إياد نصار وغادة عادل وصابرين، وخالد الصاوى وآخرين.



