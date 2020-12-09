تراند اليوم : المخرج المتحرش عمل عملتو وبيدافع ببجاحة – تفاصيل

دافع المخرج إسلام العزازي عن نفسه بعد اتهام فتيات له بالتحرش بهن خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وكتب إسلام العزازي منشور عبر فيسبوك قال فيه: “الشهادات اللي نشرت امبارح والنهاردة وربط البعض منها باسمي هي ممتلئة بعدم الصحة والافتراء”.

وأضاف: “ولذلك أرجو من صاحبات الشهادات لأهمية وخطورة الموضوع اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة”.

وتابع إسلام العزازي: “وأرجو من المجتمع الافتراضي توخي الحرص ومعرفة ان الإدانة لكي تكون صحيحة تتطلب تقصي الحقائق من جميع الأطراف.

اهتمت إدارة مهرجان القاهرة السنيمائي بما تردد من أخبار عن المخرج إسلام العزازي، وقامت بإصدار بيان يؤكد خلاله المهرجان احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.

وأوضح في بيانه، أنه تابع على مدار الساعات الماضية، باهتمام ، ما تردد عن مخرج فيلم “عنها”، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءًا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.

كما قامت إدارة المهرجان، بإلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم “عنها”، والذى كان مقررًا أن يقام مساء اليوم الأربعاء؛ بعد عرضه ضمن المسابقة الدولية واتهام مخرجه بالتحرش.



