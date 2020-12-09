تراند اليوم : دارين البايض قلعت الحجاب.. ومعلومات لأول مرة عنهع

أثارت الفنانة اللبنانية دارين البايض المقيمة في المملكة العربية السعودية حالة من الجدل بعد خلعها للحجاب مصرحة أنها ارتدته من أجل قيود المجتمع وليس عن اقتناع.

وأضافت أنها ظهرت من قبل في إحدى المسلسلات دون حجاب، وظلت تشعر بالتردد حول خلع الحجاب أم لا، لافتة إلى أنها أصبحت أكثر نضجا وواعيًا وأنها اتخذت قرار خلع الحجاب بعد تخطيها الرهبة والخوف من المجتمع.

-من هي دارين البايض :

ولدت دارين البايع في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1996 ، وهي من أب مغربي وأم لبنانية، وتحمل شهادة الليسانس.

-زواج دارين البايض :

في أغسطس 2016، انتشرت صورة تجمع بين دارين البايض والمطرب اليمني زايد الصالح وحينها تصدرا تريندات السوشيال ميديا بهاشتاج #زواج_دارين_البايض_وزايد_الصالح.

ولكن شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في زواجهما واعتبروه مجرد شائعة من أجل جذب الانتباه.

عمر دارين البايض الحقيقي :

تبلغ دارين البياض من العمر 24 عاما، رغم الشائعات التي تطالها بأنه لم تعترف بعمرها الحقيقي بل أنها أكبر من ذلك العمر الذي سبق وأعلنته.

أعمال دارين البايض :

شاركت دارين البايض في 4 مسلسلات خليجية وهي تكي في 2013، سيلفي في 2016 وشير شات في 2018 وزون زيزو في نفس العام، قدمت برنامج “أكشن يا عيال” على قناة MBC.

دارين البايض على السوشيال ميديا سناب وانستجرام :

تمتلك دارين البايض على انستجرام 4 ملايين ونصف متابع أما على سناب شات تعد واحدة من أعلى الفنانات متابعة في الخليج.

