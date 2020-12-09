تراند اليوم : إيمان العاصي ضد التحرش وهجوم عنيف ضدها – شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على المشاركة في مبادرة ميدفيست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون

ونشرت إيمان العاصي صورة البورتريه الرسمي للمبادرة، بالكمامة المطبوع عليها “مش عادي” وهو شعار الحملة الرافضة للتحرش بالمرأة وكتبت معلقة: “”مش مسموح المساس بأهم مخلوق في الوجود.. لولا المرأة لا توجد بشرية”.

وبرغم وضوح هدف الحملة إلا أن إيمان العاصي تعرضت للهجوم من متابعيها بسبب استخدامها لجملة “أهم مخلوق للوجود” وجملة “لولا المرأة لا توجد بشرية”، حيث اعتبر البعض استخدام إيمان لهاتين الجملتين تحيز منها للمرأة ضد الرجل، وانهالت عليها التعليقات الناقدة.

وأوضحت إيمان العاصي مرة ثانية موقفها بأنها تشارك في حملة ضد التحرش بالمرأة بعيدًا عن أي تحيز عنصري ضد الرجل.

يشار إلى أن إيمان العاصي عرض لها مؤخرًا، الجزء الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” عبر منصة شاهد vip.

وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما سيكشف الفصل الثاني عن العديد من النجوم الأخرى، ومنمن بينهم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف الدسوقي المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.



