شكرا لقرائتكم خبر عن Variety يلقي الضوء على مشروع يسري نصر الله بملتقى القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقي موقع Variety الضوء علي مشروع يسري نصر الله بملتقي القاهرة السينمائي والذي جاء تحت عنوان "أسطورة زينب ونوح"، وقال الموقع أن يسري نصر الله من بين المخرجين الأكثر شهرة في مصر، والمعروف بتصويره للتعقيدات الاجتماعية والسياسية لبلده مصر في أفلام متعددة الطبقات مثل "بوابة الشمس" (2004)، و"جنينة الأسماك" (2008) و"بعد المعركة" (2012).

يسري نصر الله بصحبة المخرج والمنتج علي العربي والسيناريست احمد الزغبي

وكشف الموقع عن قصة مشروع الفيلم والتي تناول زينب ، على الرغم من صغر سنها مخطوبة لرجل كبير السن ، وهي الطفلة التي تهرب من قريتها في صعيد مصر مع نوح ، جارها المسيحي البالغ من العمر 16 عامًا.

وقال يسري نصر الله في تصريحات لموقع Varietyإن أكثر ما أثار اهتمامه في هذا المشروع هو الاكتشاف الذي قام به هذان الطفلان عندما أدركا أن الوحوش الأسطورية والأشياء المخيفة التي تخيفهما هم العائلات ممن يروون تلك القصص المخيفة لتترسب في ذهن الأطفال.

وأشار يسري إلي أنه انجذب للسيناريو الذي كتبه الكاتب المصري الشاب أحمد الزغبي ، لما يحمله السيناريو من تفاصيل وأنه يشارك في المشروع مع علي العربي المتعدد المواهب فهو مخرج ومنتج ولديه فيلم من إخراجه بعنوان كباتن الزعتري في مخيم للاجئين بالأردن حيث يحصل صديقان سوريان على فرصة لتحقيق حلمهما في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين.

وأضاف نصر الله في تصريحاته للموقع أن اختيار الممثلين لا يزال قيد الحسم ، لكن أبرز المواهب المصرية المشاركة المرشحة سيكون باسم سمرة ، ومن المقرر البدء في تصوير فيلم "أسطورة زينب ونوح" في نوفمبر 2021.