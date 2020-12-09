شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل كرم مطاوع.. لماذا أخفت حنان أنها نجلة الفنان الكبير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير كرم مطاوع، الذى رحل عن عالمنا 9 ديسمبر 1996 ، ولد الفنان كرم مطاوع، يوم 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق، وفى لقاء تلفزيونى سابق للنجمة حنان مكاوع، كشفت لماذا أخفت في طفولتها أنها نجلة كرم مطاوع، قائلة:" كنت هجنن في المدرسة أمى و أبويا أهم ناس في حياتى ومن نعم ربنا عليا وكنت طول الوقت عاوزه الناس تحبنى علشان أنا استحق اتحب وفضلت أدور في اسمى لمخرج وعاوزه أبعد مطاوع و دورت في ورق بابا لحد ما لقيت كرم مصطفى محمود مطاوع و أحذف مطاوع وفجأة لقيت المعلمة تدخل وتقولى ازيك و ازى بابا عامل ايه".

التحق كرم مطاوع بكلية الحقوق كما التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية أثناء دراسته بالكلية، وتخرج في كلية الحقوق ومعهد التمثيل فى نفس العام، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956، وكان الأول على دفعته، نال بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس فى الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.

قام برحلة فنية فى بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة فى فنون المسرح، وعاد إلى مصر فى أوائل عام 1964 ليعمل أستاذاً فى معهد الفنون المسرحية.

وسافر للجزائر وعمل أستاذاً لطلبة المعهد الوطنى للفنون الدرامية - بجانب عمله كأستاذ فى معهد الفنون المسرحية عمل أيضًا مديراً لمسرح الجيب، ومديراً للمسرح القومى والمسرح الغنائى ورئيسًا للمركز القومي للسينما وللبيت الفني للمسرح حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.